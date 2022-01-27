МИД России рассказал о результатах заседания контактной группы по Донбассу

Киев саботирует переговоры, заявили в ведомстве

Последнее заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины результатов не принесло. Об этом в четверг, 27 января, рассказал заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

Дипломат напомнил, что представители контактной группы, а также ее подгрупп собирались 25 и 26 января. Однако переговоры завершились безрезультатно.

По словам Зайцева, это связано с поведением представителей Украины, которые "в открытую саботируют переговорный процесс, уклоняются от обсуждения с Донбассом их предложений по политическому урегулированию", сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу депутатов от "Единой России" о поставках современного оружия Россией самопровозглашенным республикам Донбасса подчеркивает остроту сложившейся ситуации. По мнению представителя Кремля, подобные предложения говорят о том, что граждане России и парламентарии не могут быть безучастны к судьбе жителей Донбасса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram