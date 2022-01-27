ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД России рассказал о результатах заседания контактной группы по Донбассу

16:00
  • четверг
  • 27 января 2022

Киев саботирует переговоры, заявили в ведомстве

Последнее заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины результатов не принесло. Об этом в четверг, 27 января, рассказал заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.
Козак рассказал о переговорах по разрешению конфликта в Донбассе

Дипломат напомнил, что представители контактной группы, а также ее подгрупп собирались 25 и 26 января. Однако переговоры завершились безрезультатно.

По словам Зайцева, это связано с поведением представителей Украины, которые "в открытую саботируют переговорный процесс, уклоняются от обсуждения с Донбассом их предложений по политическому урегулированию", сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу депутатов от "Единой России" о поставках современного оружия Россией самопровозглашенным республикам Донбасса подчеркивает остроту сложившейся ситуации. По мнению представителя Кремля, подобные предложения говорят о том, что граждане России и парламентарии не могут быть безучастны к судьбе жителей Донбасса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Зона разграничения в Донбассе
Зона разграничения в Донбассе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.