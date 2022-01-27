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Журналист проник в квартиру Хлебниковой под видом работника ЖКХ

16:06
  • четверг
  • 27 января 2022

Певица пожаловалась на бесчеловечный поступок сотрудника СМИ

Певица Марина Хлебникова, ранее сильно пострадавшая во время пожара в собственной квартире, пожаловалась на журналистов, которые лезут в ее личную жизнь после ЧП.

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Артистка сегодня вышла на связь с подписчиками своего блога в инстаграме. Хлебникова рассказала, что "желтый журналист" представился сотрудником ГБУ "Жилищник" и таким образом попал в ее квартиру.

Сотрудник СМИ якобы пытался оценить ущерб, нанесенный огнем, но в действительности снимал певицу на скрытую камеру. Особый интерес журналистов к Хлебниковой вызван тем, что, по слухам, у артистки изуродовано лицо из-за ожогов. Но, судя по видео, которое разместили "Известия", это не так.

В своем обращении к поклонникам Хлебникова заявила, что устала от обмана и вмешательства в личную жизнь. Она назвал поступок журналиста бесчеловечным.

"Известия" до сих пор не удалили видео из квартиры Хлебниковой. Кадры размещены в телеграм-канале СМИ. На них певица показывает, как сильно обгорели стены. На видео она немного хромает.

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