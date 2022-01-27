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В Японии откроют парк развлечений студии Ghibli

16:23
  • четверг
  • 27 января 2022

Студия была основана Хаяо Миядзаки в 1985 году

Японская анимационная студия Ghibli откроет свой парк развлечений. Об этом ее представители сообщили в Twitter.
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Открытие запланировано на 1 ноября.

Парк расположился на территории префектуры Айти. Гости парка смогут посетить аттракционы, созданные по мотивам произведений студии.

Ghibli была основана мэтром японской анимации Хаяо Миядзаки в 1985 году. Среди наиболее известных его работ - "Мой сосед Тоторо", "Ходячий замок", "Принцесса Мононокэ" и "Унесенные призраками".

Критики единодушно вносят произведения Ghibli в золотой фонд мирового анимационного искусства.

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