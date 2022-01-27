В Японии откроют парк развлечений студии Ghibli

Студия была основана Хаяо Миядзаки в 1985 году

Японская анимационная студия Ghibli откроет свой парк развлечений. Об этом ее представители сообщили в Twitter.

Открытие запланировано на 1 ноября.

Парк расположился на территории префектуры Айти. Гости парка смогут посетить аттракционы, созданные по мотивам произведений студии.

Ghibli была основана мэтром японской анимации Хаяо Миядзаки в 1985 году. Среди наиболее известных его работ - "Мой сосед Тоторо", "Ходячий замок", "Принцесса Мононокэ" и "Унесенные призраками".

Критики единодушно вносят произведения Ghibli в золотой фонд мирового анимационного искусства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram