В Японии откроют парк развлечений студии Ghibli

Студия была основана Хаяо Миядзаки в 1985 году
Японская анимационная студия Ghibli откроет свой парк развлечений. Об этом ее представители сообщили в Twitter.
Открытие запланировано на 1 ноября.
Парк расположился на территории префектуры Айти. Гости парка смогут посетить аттракционы, созданные по мотивам произведений студии.
Ghibli была основана мэтром японской анимации Хаяо Миядзаки в 1985 году. Среди наиболее известных его работ - "Мой сосед Тоторо", "Ходячий замок", "Принцесса Мононокэ" и "Унесенные призраками".
Критики единодушно вносят произведения Ghibli в золотой фонд мирового анимационного искусства.
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「ジブリパーク」の開園日が発表されました。 pic.twitter.com/weMpQjsyEV— スタジオジブリ STUDIO GHIBLI (@JP_GHIBLI) January 27, 2022