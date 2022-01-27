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Международные резервы России вновь обновили исторический максимум

16:40
  • четверг
  • 27 января 2022

За неделю они выросли на 0,2%

С 14 по 21 января международные резервы России увеличились на 0,2% и достигли рекордных 639,6 миллиарда долларов, сообщили в Центробанке.
ЦБ приостановил покупку иностранной валюты

"В результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, частично скомпенсированных отрицательной переоценкой", - объяснили рост представители регулятора.

Уточняется, что за весь 2021 год международные резервы страны выросли на 5,9% до 630,627 миллиарда долларов (по состоянию на 1 января 2022-го).

Международные резервы - имеющиеся в распоряжении ЦБ высоколиквидные иностранные активы. Они состоят из средств в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ.

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