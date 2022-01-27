Показатели по переселению из "аварийки" перевыполнили 48 регионов

Программа рассчитана до конца 2024 года

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о выполнении программы по переселению граждан из аварийного жилья.

"На 1 декабря 2021 года показатели программы расселения аварийного жилья 48 регионов перевыполнили и 20 регионов выполнили в полном объеме", - приводит слова заместителя председателя правительства ТАСС.

Он уточнил, что выполнение программы нарастающим итогом за 2019-2021 годы составило 130% по переселяемым людям.

Программа рассчитана до конца 2024 года. К этому сроку из 9,54 миллиона квадратных метров непригодного для проживания жилого фонда должны быть переселены 530,9 тысячи человек.

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