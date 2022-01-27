Появились подробности дела о контрабанде наркотиков в московской школе

Экс-дипломат США Марк Фогель мог сбывать запрещенные вещества ученикам

В Москве прошли обыски в англо-американской школе по резонансному делу её преподавателя и бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля. Об этом сегодня сообщили в МВД. Иностранца, который с лета находится под арестом, подозревают в контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере. Следствие опубликовало кадры, как его взяли с поличным при досмотре багажа в аэропорту "Шереметьево". Есть основания полагать, что экс-дипломат мог сбывать запрещённые вещества своим ученикам.

В англо-американскую школу в московском районе Покровское-Стрешнево оперативная группа входит в полной амуниции. Кабинеты тщательно обнюхивают служебные собаки. Затем помещение внимательно обыскивают сотрудники следственного управления. Найти пытаются любую зацепку, которая поможет делу. Под пристальным вниманием - класс, где преподавал бывший сотрудник посольства США Марк Фогель. На столе до сих пор лежат его личные вещи. Оперативники просматривают даже посуду, спрятанную в шкафу.

Пристальное внимание к школе объяснимо. Учитель Фогель заключён под стражу ещё в августе прошлого года, так как, по версии следствия, мог скрыться от правосудия на территории посольства США, ведь до мая 2021 года обладал дипломатической неприкосновенностью. В отношении него возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: контрабанда наркотических средств и их хранение. Согласно одной из версий, фигурант дела мог использовать своё место работы для распространения запрещённых веществ среди несовершеннолетних внутри учебного заведения. Параллельно с этим следователи проводят обыски и в доме американца. Впрочем, уже известно, что супруга Фогеля ещё до прибытия оперативной группы избавилась от всех улик в квартире.

"На записях камер видеонаблюдения видно, как она с соблюдением мер предосторожности выносит из дома свёрток и выбрасывает в мусорный бак. Позже она забирает его, перекладывает в пакет и уносит за пределы жилого комплекса. Сотрудниками УТ МВД по ЦФО проводятся следственные действия, направленные на установление возможных соучастников и всех эпизодов противоправной деятельности гражданина США", - заявила Елена Бабанова, начальник отдела информации и общественных связей управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Задержали Фогеля летом в аэропорту "Шереметьево". В Москву он прибыл рейсом из Нью-Йорка. Вот мужчина ждёт багаж возле ленты. Одет абсолютно непримечательно. При прохождении "зеленого коридора" американца остановили. На пассажира отреагировала натасканная на наркотики служебная собака. А на этих кадрах Марк Фогель сидит на скамейке и с абсолютно спокойным видом ждёт своей очереди на досмотр. На собак-ищеек никак не реагирует. Однако в его чемодане таможенники обнаружили марихуану и гашишное масло. Наркотики были замаскированы и аккуратно расфасованы в блистеры от контактных линз и в картриджи для электронных сигарет. Запрещённые вещества были завёрнуты в полиэтилен и спрятаны в кроссовки. Впрочем, бывший дипломат мгновенно придумал оправдание, что ввезённая в страну марихуана исключительно для медицинских целей. Лекарство, с его слов, ему прописал врач после операции на позвоночнике, чтобы облегчить боль. И бывший дипломат как будто был не в курсе, что в нашей стране, в отличие от США, существует запрет на ввоз любых наркотиков.

"По каким-то медицинским показаниям он применяет или ещё по каким... Однозначно нет. То есть ни наша юрисдикция, ни наши суды, ни наше следствие это не примет! Опять же по аналогии, когда водитель попадается в состоянии алкогольного опьянения, он говорит, что он принимает какие-то препараты, в которых есть промилле... Всё это чушь! Это не выдерживает никакой защиты и никакой критики!" – сообщил адвокат Алишер Захидов.

В самой школе, где трудился бывший американский дипломат, комментариев не дают. Более того, про следственные действия сотрудники учебного заведения, оказывается, и не в курсе. "Мы не видели никаких новостей", - заявили там.

В американском посольстве заявили, что внимательно следят за ситуацией. Официальных комментариев пока не поступало.

Александра Сергомасова, Александра Панина, Николай Карбанов. "ТВ Центр".

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