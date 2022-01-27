Политологи оценили ответы Запада на предложения России по безопасности

США и НАТО согласны играть лишь по удобным для себя правилам, констатируют эксперты

Москва в ближайшее время опубликует ответы США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности в Европе. Об этом рассказал глава МИД России. По словам Сергея Лаврова, в ведомстве предоставленные накануне документы уже изучили. Оказалось, что ключевую тему - нерасширение НАТО на восток - Вашингтон проигнорировал. Комментарии госсекретаря Энтони Блинкена ещё раз подтвердили: США готовы обсуждать только те вопросы, по которым сближение с Москвой не потребует серьёзных компромиссов.

Спустя долгих полтора месяца после того, как Россия передала США свои требования по гарантиям безопасности, ответ Вашингтона наконец получен. В нашем МИД его изучили, но, увы, не обнаружили главного.

"Там есть реакция, позволяющая рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным вопросам. По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет. Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации", - сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Требования эти законные, подчеркивает министр. И основаны они не только на устных обещаниях, которые Запад давал Москве еще в начале 90-х. Есть документы - Стамбульская и Астанинская декларации, под которыми подписались лидеры всех стран ОБСЕ, включая президента США. Там четко сформулировано: да, каждое государство может свободно выбирать себе союзников. Но право это строго ограничено интересами безопасности любого другого члена ОБСЕ. Принцип, который Вашингтон сознательно игнорирует, когда НАТО по его указке вновь и вновь подступает к российским границам.

"В Женеве, когда мы с Энтони Блинкеном вели переговоры, я спрашивал, как они могут объяснить свою позицию, согласно которой рассматривают обязательства, принятые в рамках ОБСЕ, исключительно как "меню". Из него они выбирают только то, что "вкусно" для них. А то, что они обязались делать с точки зрения интересов других, они пытаются проигнорировать и заболтать. Блинкен, кстати, мне ничего не ответил на этот вопрос, он пожал плечами. И всё", - рассказал Лавров.

Москва теперь собирается отправить США и другим странам ОБСЕ еще один официальный запрос - с требованием разъяснить, почему они занимают столь лукавую позицию, выполняя взятые на себя обязательства лишь частично. Решение о дальнейших шагах будет принимать лично Владимир Путин. Ответ Вашингтона - на рабочем столе у президента, сообщили в Кремле.

"Поводов не так много для оптимизма, но я по-прежнему воздержался бы от каких-то концептуальных оценок. Перспективы для продолжения диалога есть и должны быть всегда. Это и в наших интересах, и в интересах американцев", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Понятно, что диалог этот Москве будет вести крайне непросто. О чем красноречиво говорит уже то, что ответ свой США предпочли не разглашать и попросили так же поступить Россию.

"США в очередной раз хотят для себя получить простор для интерпретации, чтобы в дальнейшем эффективно отбивать любые попытки России призвать к ответу наших западных партнеров, если они будут отходить от собственных же обязательств, которые берут на себя", - сказал политолог Алексей Мухин.

Впрочем, как выразился Лавров, американцы согласовали свою позицию с союзниками по НАТО и с Украиной, так что вряд ли документ надолго останется в секрете. Из комментариев госсекретаря Блинкена ясно, что Вашингтон намерен обсуждать только те темы, по которым сближение с Москвой не потребует от него идти на серьезные компромиссы.

"Есть области, где мы можем достичь безопасности для всех, включая Россию. Например, это неразмещение ракет на Украине, военные учения в Европе, контроль вооружений, прозрачность, меры по уменьшению рисков", - заявил Блинкен.

Америка согласна играть лишь по удобным для себя правилам, констатируют политологи. "К этому все шло, они сразу же уходили в сторону от прямых ответов на наши ключевые вопросы. Но при этом они заинтересованы в продолжении политико-дипломатического разговора. К великому сожалению, этот разговор нацелен на то, чтобы удовлетворить запросы США или Североатлантического альянса", - убежден политолог Андрей Кошкин.

Генсек НАТО отправил на Смоленскую площадь свое письмо. Москва будет рассматривать его в комплексе с ответом Вашингтона. Тем более суть там та же, разве что требований больше.

"России следует воздерживаться от применения силы, агрессивной риторики и злонамеренных действий, направленных против союзников и других стран. Россия также должна вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы, где они размещены без согласия этих стран", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

О каких именно российских войсках на Украине говорит Столтенберг, непонятно. Ведь доказательств за все восемь лет конфликта в Донбассе мониторинговая миссия ОБСЕ так и не нашла. В Кремле сегодня заметили: предложение партии "Единая Россия" помочь ЛНР и ДНР оружием - "что-то новое", то есть раньше таких поставок Москва в Донбасс не осуществляла. Что до российских войск в Грузии, то это Столтенберг явно упомянул ради красного словца. На территории же Приднестровья несут службу миротворческие силы, благодаря которым в начале 90-х удалось остановить кровавый гражданский конфликт. Все эти детали Запад привычно упускает, потому что пользы в них для себя не видит.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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