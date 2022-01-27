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В Петербурге полицейский спас из Невы девочку

18:17
  • четверг
  • 27 января 2022

Ребенок оказался в воде, катаясь на ватрушке

В Санкт-Петербурге полицейский спас из Невы трёхлетнюю девочку. Кадры опубликовало МВД.

Сержант патрульно-постовой службы Дмитрий Ходкевич находился неподалёку от места происшествия и одним из первых прибыл на вызов. Не теряя времени, он обвязал себя тросом, ползком по льду добрался до полыньи и вытащил оттуда ребёнка, который к тому моменту уже выбился из сил.

В это время отец ждал на берегу. Это он вызвал помощь и сообщил, что его дочь оказалась в воде, катаясь на ватрушке. Сейчас с девочкой всё порядке. Она не пострадала.

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