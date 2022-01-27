На "Госуслугах" появятся сертификаты о противопоказаниях к вакцинации

Правительство расширяет возможности портала

По информации оперативного штаба, за сутки в России госпитализированы более 12,5 тысячи человек. Число выявленных случаев выросло почти на 89 тысяч. Чтобы замедлить темпы распространения штамма "омикрон", регионы усиливают ограничения. В Новосибирской области с 31 января учеников младших классов отправляют на каникулы, остальные школьники будут заниматься из дома. Аналогичная мера вводится в Пскове и Воронеже.

О решениях на федеральном уровне рассказал на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. Ситуацию будет отслеживать в режиме реального времени специальная оперативная рабочая группа. Из-за увеличения нагрузки на первичное звено здравоохранения дополнительную поддержку получат поликлиники. На эти цели из бюджета выделено семь миллиардов рублей. А на портале "Госуслуг" станет доступна новая функция.

"Правительство расширяет возможности портала государственных услуг. Сейчас в личных кабинетах представлены данные о сделанных прививках от коронавируса, а также о перенесенном заболевании. В ближайшее время на портал будет передаваться и информация о том, что у человека есть медицинские противопоказания для вакцинации. Через "Госуслуги" граждане смогут получить подтверждающий сертификат", - заявил Михаил Мишустин.

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