ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У здания МИД временно установили легендарную "полуторку"

18:07
  • четверг
  • 27 января 2022

Грузовик появился к 78-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда

Ответ Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности на Смоленскую площадь привёз посол США в Москве. Уезжая, Джон Салливан не мог не заметить перед зданием МИД машину времён Второй мировой войны. Сегодня во внешнеполитическом ведомстве нашей страны пояснили, что грузовик установили к 78-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, которая отмечается сегодня.

Машина - одна из тех самых "полуторок", которые по Ладожскому озеру доставляли в осаждённый город на Неве необходимые припасы. МИД пригласил всех москвичей и гостей столицы в ближайшие дни приехать на Смоленскую площадь, чтобы увидеть легенду и отдать дань памяти защитникам Ленинграда.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Грузовой автомобиль ГАЗ-АА у здания МИД России
Грузовой автомобиль ГАЗ-АА у здания МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.