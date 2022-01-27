У здания МИД временно установили легендарную "полуторку"

Грузовик появился к 78-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда

Ответ Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности на Смоленскую площадь привёз посол США в Москве. Уезжая, Джон Салливан не мог не заметить перед зданием МИД машину времён Второй мировой войны. Сегодня во внешнеполитическом ведомстве нашей страны пояснили, что грузовик установили к 78-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, которая отмечается сегодня.

Машина - одна из тех самых "полуторок", которые по Ладожскому озеру доставляли в осаждённый город на Неве необходимые припасы. МИД пригласил всех москвичей и гостей столицы в ближайшие дни приехать на Смоленскую площадь, чтобы увидеть легенду и отдать дань памяти защитникам Ленинграда.

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