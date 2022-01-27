Москва считает неприемлемой "даже мысль" о войне с Украиной

Об этом заявили в четверг в российском МИД

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев прокомментировал продолжающие звучать на Западе заявления о том, что Москва якобы готовится к агрессии против Украины.

"Мы уже неоднократно заявляли о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается. Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами", - сказал дипломат на брифинге (цитата по ТАСС).

Как добавил Зайцев, Россия рассчитывает на то, что страны НАТО воздержатся от вмешательства во внутренние дела Украины и прекратят разжигать конфликт на востоке страны.

По словам замдиректора департамента, конфликт между Россией и Украиной давно был бы урегулирован, если бы не "помощь" Запада.

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