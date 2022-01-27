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Троих нижегородских подростков заподозрили в подготовке убийств

17:41
  • четверг
  • 27 января 2022

Они собирались напасть на школу

Как сообщили в четверг в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, в отношении подозреваемых в приготовлении к совершению убийства в Нижнем Новгороде подростков возбуждено уголовное дело.
В англо-американской школе в Москве прошли обыски по делу Марка Фогеля

Речь идет о статье о приготовлении к совершению убийства более двух лиц.

Следствие считает, что подростки готовили нападение с применением огнестрельного оружия на одно из образовательных учреждений города "на почве ненависти".

"В декабре 2021 - январе 2022 года подозреваемые сообща выбрали объект для нападения - школу, расположенную в Канавинском районе Нижнего Новгорода", - сказано в сообщении.

Сейчас следователи проводят допросы подозреваемых.

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