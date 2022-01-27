ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врачи назвали главные факторы появления тромбов

17:53
  • четверг
  • 27 января 2022

Для их возникновения необходимо наличие трех условий

Руководитель Центра сердечно-сосудистой патологии Заур Шугушев рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о факторах, способствующих развитию тромбоза.
Тромбы и смерть: что грозит любителям сидеть перед телевизором

Как напомнил специалист, для появления тромбов необходимо наличие трех условий - это замедление естественного кровотока, проблемы со стенками сосудов и повреждение в сосудистой клетке.

Шугушев уточнил, что к тромбозу могут привести болезни сердца, курение, варикозное расширение вен, хирургические операции. Присутствует в этом списке и COVID-19.

По словам врача, со стопроцентной точностью диагностировать наличие тромбов в организме невозможно. При этом наиболее яркими симптомами являются острая боль, судороги, изменение цвета и состояния кожи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Пациент на приеме у врача-кардиолога
Пациент на приеме у врача-кардиолога
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.