Врачи назвали главные факторы появления тромбов

Для их возникновения необходимо наличие трех условий

Руководитель Центра сердечно-сосудистой патологии Заур Шугушев рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о факторах, способствующих развитию тромбоза.

Как напомнил специалист, для появления тромбов необходимо наличие трех условий - это замедление естественного кровотока, проблемы со стенками сосудов и повреждение в сосудистой клетке.

Шугушев уточнил, что к тромбозу могут привести болезни сердца, курение, варикозное расширение вен, хирургические операции. Присутствует в этом списке и COVID-19.

По словам врача, со стопроцентной точностью диагностировать наличие тромбов в организме невозможно. При этом наиболее яркими симптомами являются острая боль, судороги, изменение цвета и состояния кожи.

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