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На границе Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка

18:05
  • четверг
  • 27 января 2022

Обстановка в регионе вновь стала неспокойной

В пресс-службе киргизского погранведомства сообщили о перестрелке на границе Таджикистана и Киргизии в четверг.

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"Обстановка ухудшилась в связи с применением таджикской стороной оружия и огня по пограничным подразделениям ПС ГКНБ КР в местности Чыр-Добо Баткенского района", - приводит сообщение РИА "Новости".

Как уточнили в Бишкеке, таджикская сторона использует минометы и гранатометы.

Ранее Душанбе в одностороннем порядке перекрыл участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района.

29 апреля 2021 года между жителями приграничных районов двух стран произошел конфликт, переросший в вооруженное противостояние. Погибли 36 граждан Киргизии, Таджикистан передавал данные о 19 погибших.

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