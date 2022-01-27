Вице-премьер Абрамченко предупредила об угрозе водного кризиса

Поверхностные воды подвержены влиянию климатических изменений

Вице-премьер России Виктория Абрамченко на совещании у главы кабмина Михаила Мишустина заявила об опасности дефицита воды в мире.

"Чистая питьевая вода стала одним из ценнейших ресурсов в мире, а ее дефицит в будущем может привести к глобальному водному кризису", - приводит слова заместителя председателя правительства РИА "Новости".

Как уточнила Абрамченко, поверхностные воды подвержены влиянию климатических изменений и не защищены от попадания загрязнений.

Ранее в докладе Программы ООН по окружающей среде было указано, что урбанизация среди прочих факторов увеличивают нагрузку на водные ресурсы. К 2050 году прогнозируется существенный рост спроса на пресную воду.

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