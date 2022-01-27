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В результате обстрела с украинской стороны погиб военный ЛНР

18:37
  • четверг
  • 27 января 2022

Огонь велся из станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Мазейкин сообщил о гибели военнослужащего ЛНР.
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"С прискорбием сообщаем, что в результате агрессии украинских боевиков, выполняя свой долг по защите республики, погиб наш военнослужащий. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего", - приводит сообщение ТАСС.

Как уточнил Мазейкин, в направлении Веселогоровки с позиций 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе поселка Троицкое велся огонь из станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. ЛНР открыла ответный огонь.

По словам офицера, ВСУ сосредоточены на проведении провокационных действий, направленных на дестабилизацию.

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