Гороскоп на сегодня, 28 января, для всех знаков зодиака

Близнецам стоит проявить осторожность на работе, а овнам — побыть наедине с собой

Гороскоп на сегодня, 28 января 2022 года, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Желание побыть в уединении и ни с кем не общаться – вполне нормально сегодня. Наслаждайтесь тишиной, приводите в порядок свои мысли, обдумывайте планы.

Тельцы

Вы можете почувствовать давление на работе или в бизнесе, вам будут выставлять условия, дедлайны. Найдите в этом позитив, например, вы станете более собранными.

Близнецы

Будьте осторожны на работе: есть риск обмана, оговора, нечистоплотных подковерных интриг. А еще сегодня вы можете подружиться с человеком постарше или с преподавателем.

Раки

Если у вас есть проблемы, обратитесь за помощью к родителям, бабушкам и дедушкам. Они сегодня могут не только поддержать морально, но и сделать что-то более конкретное.

Львы

Игривое настроение будет провоцировать вас на флирт, кокетство, знакомства с противоположным полом. Ничего серьезного из этого не выйдет, но вы немного развлечетесь.

Девы

У вас появится возможность побыть в одиночестве и тишине. Не налегайте на дела, отдохните без громкой музыки и телевидения, поспите в свое удовольствие.

Весы

Отдушиной для вас станут прогулки, разговоры с друзьями. Также вам удастся сегодня навести порядок в детской комнате или там, где вы занимаетесь творчеством.

Скорпионы

Вы сможете бюджетно закупиться товарами для дома или дачи, ремонта или строительства. Те, кто зарабатывает на недвижимости, получат перспективное предложение.

Стрельцы

Луна в вашем знаке сегодня на одной волне со строгим Сатурном, а значит, есть шанс упорядочить какую-то сферу жизни. Это может быть связано с бумагами, документами.

Козероги

Если ваша профессия относится к разряду помогающих или вы работаете из дома, то сегодня вам удастся навести порядок в финансах. Всем остальным тоже не помешает честная оценка своих доходов.

Водолеи

Вы приятно проведете время в женской компании или случайно увидитесь с бывшими подругами. Дома и на работе может появиться напряжение: возможно, от вас ждут какого-то решения.

Рыбы

У тех, кто мечтает об удаленной работе, отдельном кабинете или частной практике, появятся конкретные планы. Сегодня подходящий день, чтобы перейти от фантазий к делу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram