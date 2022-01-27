В России собрали рекордный урожай фруктов и ягод

Активно развивается производство голубики

В 2021 году на территории России собрали рекордный урожай плодов и ягод, сообщила пресс-служба Министерств сельского хозяйства.

"По предварительным данным Росстата, валовый сбор во всех категориях хозяйств составил 3,9 млн тонн, что на 7% выше показателя 2020 года", - сказано в сообщении.

В ведомстве пояснили, что связан рекорд с высокими темпами закладки современных интенсивных садов и питомников. Регионами-лидерами стали Краснодарский край, Крым, Дагестан и Кабардино-Балкария.

Основными видами являются в том числе яблоки, вишня, сливы, смородина, абрикос, малина. Активно развивается производство голубики.

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