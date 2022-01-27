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ФСБ раскрыла подробности предотвращенного нападения на школу

19:43
  • четверг
  • 27 января 2022

Один из подростков, который готовил атаку в Нижнем Новгороде, хранил компоненты для взрывчатки у себя дома

В ФСБ рассказали о готовящемся нападении троих подростков на школу в Нижнем Новгороде. ТАСС со ссылкой на сообщение управления службы по региону пишет, что один из подозреваемых с прошлого года вел дневник, куда записывал инструкции изготовления взрывчатых веществ. Он писал о ненависти к окружающим и себе.
Троих нижегородских подростков заподозрили в подготовке убийств

"Позже один из несовершеннолетних участников группы предпринял попытку покончить жизнь самоубийством. В ходе проведенных оперативных действий было подтверждено, что он вынашивал намерения совершить вооруженное нападение на образовательное учреждение с двумя другими своими знакомыми", — сообщает пресс-служба ФСБ.

В ведомстве также рассказали, что компоненты для бомбы молодой человек хранил у себя дома — якобы он сам в этом признался.

Ранее сегодня об уголовном деле (статья — "Приготовление к совершению убийства более двух лиц") сообщили в Следственном комитете. Возраст подростков — 16-17 лет.

По версии следствия, трое человек "вступили в сговор с целью нападения на одно из образовательных учреждений Нижнего Новгорода для убийства нескольких лиц на почте ненависти".

Объектом для нападения подозреваемые выбрали школу, расположенную в Канавинском районе. Они планировали в ходе нападения убивать из огнестрельного оружия учеников и сотрудников образовательного учреждения.

СК также опубликовал фотографию подростков, которая была сделана во время допроса.

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