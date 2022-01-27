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"Cупер прекрасно": автор "Бойцовского клуба" о новой концовке фильма

19:25
  • четверг
  • 27 января 2022

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Написавший роман "Бойцовский клуб" американский автор Чак Паланик прокомментировал в беседе с порталом TMZ тот факт, что концовка фильма по его произведению в китайской версии картины была изменена.
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Зрители КНР не увидели взрывов небоскребов, вместо этого на экране демонстрируется сообщение: "Полиция быстро раскрыла весь план и арестовала всех преступников, успешно предотвратив взрыв бомбы".

По словам Паланика, такая концовка ближе к той, что изложена в оригинальном романе. При этом издатели нередко меняют финал книги, чтобы он больше соответствовало киноверсии.

"Это супер прекрасно! Все получают в Китае счастливый финал", - сказано в посте писателя в Twitter.

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Кадр из фильма "Бойцовский клуб"
Кадр из фильма "Бойцовский клуб"
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