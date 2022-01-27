"Cупер прекрасно": автор "Бойцовского клуба" о новой концовке фильма

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Написавший роман "Бойцовский клуб" американский автор Чак Паланик прокомментировал в беседе с порталом TMZ тот факт, что концовка фильма по его произведению в китайской версии картины была изменена.

Зрители КНР не увидели взрывов небоскребов, вместо этого на экране демонстрируется сообщение: "Полиция быстро раскрыла весь план и арестовала всех преступников, успешно предотвратив взрыв бомбы".

По словам Паланика, такая концовка ближе к той, что изложена в оригинальном романе. При этом издатели нередко меняют финал книги, чтобы он больше соответствовало киноверсии.

"Это супер прекрасно! Все получают в Китае счастливый финал", - сказано в посте писателя в Twitter.

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