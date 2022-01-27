Умерла советская балерина Татьяна Легат

С 2009 года она служила в Михайловском театре

Михайловский театр сообщил о смерти в возрасте 87 лет балерины Татьяны Легат.

"С прискорбием сообщаем, что сегодня, 27 января 2022 года, на 88-м году жизни скончалась Татьяна Николаевна Легат", - сказано в сообщении.

С 1953 по 1985 год Легат проработала в Мариинском театре, в Михайловский пришла в 2009-м, служила там педагогом и репетитором.

Как отметили в пресс-службе, Легат олицетворяла неразрывную связь современного театра с традициями императорской сцены. О дате и месте похорон будет сообщено позднее.

Легат окончила Ленинградское хореографическое училище. В 1985 году была репетитором Майи Плисецкой в балете Родиона Щедрина "Дама с собачкой" по рассказу Чехова.

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