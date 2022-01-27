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Эксперты считают, что аренда жилья стала выгоднее ипотеки

20:11
  • четверг
  • 27 января 2022

Но не во всех городах в равной степени

Как говорится в исследовании "Циан. Аналитики", на которое ссылается ТАСС, в 2021 году аренда квартиры в России стала еще выгоднее.

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"Самая большая экономия арендатора в сравнении с ипотечным заемщиком - в Уфе, Казани и Москве, где в среднем аренда почти в два раза ниже, чем средний платеж по ипотеке", - отметили аналитики.

При этом в Ростове-на-Дону, Челябинске и Волгограде экономия не столь очевидна. Там аренда составляет 75-84% от среднего платежа по ипотеке.

В среднем в 2021 году по России ставка аренды составила 67% от среднего ипотечного платежа. Годом ранее показатель сохранялся на уровне примерно 80%.

Эксперты подсчитали, что семье из двух работающих человек, чтобы накопить на квартиру площадью 54 квадратных метра на вторичном рынке в городах-миллионниках, необходимо 4,7 года.

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