Помощь волонтеров и ревакцинация: как Россия борется с COVID-19

Чтобы замедлить темпы распространения "омикрона", регионы усиливают ограничения

По информации оперативного штаба, за сутки в России госпитализированы более 12,5 тысячи человек. Число выявленных случаев выросло почти на 89 тысяч. Чтобы замедлить темпы распространения штамма "омикрон", регионы усиливают ограничения. В Новосибирской области с 31 января учеников младших классов отправляют на каникулы, остальные школьники будут заниматься из дома. В Пензенской области детям запретили посещать театры, музеи, спорткомплексы, секции и кружки. Решения, которые касаются всех граждан страны, обсуждались на заседании правительства.

В перерыве между спектаклями и репетициями – сбор труппы возле одного из кабинетов. Всего на день он превращен в процедурный. Артисты и рабочие сцены Русского драматического театра в Улан-Удэ проходят ревакцинацию. Актеры понимают: заболеть означает сорвать спектакль. А их продолжают давать, соблюдая все санитарные нормы.

"Очень удобно, не надо идти в поликлинику, стоять в очередях. То есть организованно мы записались, нас ревакцинируют", - рассказал народный артист Бурятии Олег Петелин.

В Москве нагрузка на поликлиники в последние дни существенно выросла. Чтобы оперативно принять всех пациентов, увеличено количество дежурных врачей. Особое внимание, чтобы отделить поток людей с признаками ОРВИ.

"Пациенты без признаков ОРВИ проходят через главный вход. Всем выполняется термометрия. Если у пациента есть признаки респираторного заболевания с температурой, он направляется через отдельный вход в фильтр-бокс", - рассказала Юлия Кирьянова, и. о. заведующего 1-м филиалом поликлиники №9 в Москве.

Начиная с пятницы, получить аудиоконсультацию врача и дистанционно открыть больничный москвичи с симптомами ОРВИ смогут без посещения поликлиники. Такой указ издал мэр столицы Сергей Собянин. Заболевшему необходимо отправить заявку с помощью электронной формы на портале mos.ru. Затем врач сам свяжется с пациентом, даст рекомендации по лечению, оформит электронный рецепт на лекарства и откроет лист нетрудоспособности на семь дней. Дистанционно терапевт закроет больничный, когда убедится, что пациент здоров, а документ автоматически направит работодателю. Как и раньше, пациенты могут прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи. Либо, если болезнь протекает тяжело, вызвать специалиста на дом по единому номеру 122.

Быстро и корректно заполнить анкету перед вакцинацией в столичном диагностическом центре №3 помогают волонтеры партии "Единая Россия". Такое сопровождение облегчает работу и медперсоналу. Добровольцы могут проконсультировать по разным вопросам. Например, как получить сертификат о вакцинации, если человек не зарегистрирован на сайте "Госуслуги".

"Когда ты приходишь в не совсем знакомое тебе помещение, ты не понимаешь, где центр вакцинации. Может быть, ты растеряешься. Кто-то растерялся и подумал: ну, значит, не судьба и ушел. Вот здесь встречают наши ребята из "Единой России". Они помогают пройти в гардероб, пройти в отделение", - заявила Татьяна Буцкая, зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

В личном кабинете на портале "Госуслуги", кроме информации о вакцинации и перенесенном заболевании, теперь будут отображаться данные о медицинских противопоказаниях к прививке от ковида. Об этом решении заявил премьер Михаил Мишустин.

"Через "Госуслуги" граждане смогут получить подтверждающий сертификат. Решение о наличии противопоказаний принимают только врачи, оценив состояние пациента и изучив историю его болезни. В остальных случаях лучше пройти вакцинацию и защитить свое здоровье", - заявил Мишустин.

В условиях роста заболеваемости и повышенной нагрузки на амбулаторную сеть Михаил Мишустин распорядился направить в регионы 7 миллиардов 300 миллионов рублей. Дополнительное финансирование пойдет на оказание бесплатной первичной помощи по полису ОМС.

Егор Киселёв, Николай Карбанов, Владимир Хуртин, Александр Шкарбанов, "ТВ Центр".

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