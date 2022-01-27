В Петербурге прогремел салют в годовщину полного снятия блокады Ленинграда

Памятные мероприятия проходят по всей России

В годовщину полного снятия блокады Ленинграда на Стрелке Васильевского острова вспыхнули факелы Ростральных колонн. Огни зажигают только на несколько часов. С 10 утра и повторно с 7 вечера. А кульминацией праздника стал салют, который раскрасил ночное небо над Санкт-Петербургом.

Артиллерийские расчёты Михайловской военной академии, размещённые у стен Петропавловской крепости, произвели 30 залпов. Каждый выстрел - это дань памяти военным, работникам тыла и жителям блокадного города.

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