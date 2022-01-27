Путин заявил о долге России сохранить правду о Второй мировой

Потакание национализму может обернуться катастрофическими последствиями

Президент России Владимир Путин обратился к участникам и гостям мемориального вечера "Хранитель памяти", приуроченного к Международному дню памяти жертв Холокоста.

Как отметил глава государства, человечество никогда не забудет страшную по своим масштабам и жестокости трагедию, произошедшую в годы Второй мировой войны.

"В России глубоко скорбят о миллионах невинных людей, в том числе наших соотечественников, растерзанных в застенках концлагерей и гетто, расстрелянных карателями, погибших от голода и болезней", - подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, Россия гордится мужеством и самоотверженностью воинов Красной армии, а также бойцов движения Сопротивления и союзников по антигитлеровской коалиции.

"Наш долг - сохранить и передать грядущим поколениям правду о событиях Второй мировой войны, как общее бесценное достояние беречь и защищать её подлинных героев, пресекать попытки оправдать чудовищные злодеяния нацистских преступников", - добавил президент.

Как особо обратил внимание Путин, потакание национализму, расизму, антисемитизму и русофобии может обернуться катастрофическими, ужасающими последствиями, передает пресс-служба Кремля.

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