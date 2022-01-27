ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин заявил о долге России сохранить правду о Второй мировой

20:31
  • четверг
  • 27 января 2022

Потакание национализму может обернуться катастрофическими последствиями

Президент России Владимир Путин обратился к участникам и гостям мемориального вечера "Хранитель памяти", приуроченного к Международному дню памяти жертв Холокоста.
Власти Украины захотели запретить термин "Великая Отечественная война"

Как отметил глава государства, человечество никогда не забудет страшную по своим масштабам и жестокости трагедию, произошедшую в годы Второй мировой войны.

"В России глубоко скорбят о миллионах невинных людей, в том числе наших соотечественников, растерзанных в застенках концлагерей и гетто, расстрелянных карателями, погибших от голода и болезней", - подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, Россия гордится мужеством и самоотверженностью воинов Красной армии, а также бойцов движения Сопротивления и союзников по антигитлеровской коалиции.

"Наш долг - сохранить и передать грядущим поколениям правду о событиях Второй мировой войны, как общее бесценное достояние беречь и защищать её подлинных героев, пресекать попытки оправдать чудовищные злодеяния нацистских преступников", - добавил президент.

Как особо обратил внимание Путин, потакание национализму, расизму, антисемитизму и русофобии может обернуться катастрофическими, ужасающими последствиями, передает пресс-служба Кремля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Великая Отечественная война
Великая Отечественная война
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.