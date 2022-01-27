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Командующий Нацгвардией Украины подал в отставку после бойни в Днепре

20:43
  • четверг
  • 27 января 2022

Николай Балан также отстранил командование полка, в котором гвардеец расстрелял сослуживцев

Командующий Нацгвардией Украины Николай Балан покидает свой пост после убийства солдатом людей в Днепропетровске на заводе "Южмаш", где производят ракетно-космическую технику.

Нападавший там устроил стрельбу сегодня утром. Погибли четверо военнослужащих и сотрудница предприятия, ещё пять человек получили ранения. Подозреваемый успел скрыться, забрав оружие, но позже был задержан по горячим следам. Его допрашивают.

О мотивах преступления пока не сообщается. Командование полка уже отстранено от исполнения обязанностей. Специалистам следственной группы поручено изучить морально-психологическое состояние личного состава за последние полгода и проверить организацию охраны режимного объекта.

Из-за этого скандала под угрозой оказались планы Киева, который пытается убедить западные страны доверить ему защиту восточных рубежей Европы. Очередное ЧП наглядно показало, в чьи руки попадает оружие, поставленное на Украину зарубежными партнёрами.

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