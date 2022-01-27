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ДНР намерена не допустить горячей фазы конфликта

21:05
  • четверг
  • 27 января 2022

Ситуацию будут до последнего пытаться урегулировать в русле дипломатии

Полномочный представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики на минских переговорах, министр иностранных дел Наталья Никонорова заявила, что на фоне "накачки" Украины вооружением ДНР благодарна за инициативу руководства партии "Единая Россия" относительно помощи республике.
Москва считает неприемлемой "даже мысль" о войне с Украиной

"При этом как представитель ДНР на Минской площадке отмечу, что с нашей стороны будут приложены все усилия для снижения вероятности развертывания такой ситуации, когда вооружение пришлось бы применять", - подчеркнула Никонорова, которую цитирует Донецкое агентство новостей.

Настрой Киева она назвала милитаристским, заметив, что ДНР все же будет стараться удерживать ситуацию в дипломатическом русле.

Ранее лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев сообщил, что партия обратилась к руководству страны с просьбой о поставках отдельных видов вооружений в ДНР и ЛНР для повышения их обороноспособности перед лицом возможной агрессии.

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