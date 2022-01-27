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При перестрелке на границе Таджикистана и Киргизии погиб мирный житель

22:28
  • четверг
  • 27 января 2022

Конфликт между странами вновь разгорелся из-за перекрытия дороги

В Таджикистане один гражданский погиб и двое пострадали, еще восемь военных ранены в результате обострения ситуации на границе с Киргизией. Там уже несколько часов продолжается перестрелка между подразделениями войск соседних государств. На киргизской стороне - четверо раненых.

Причиной стало перекрытие таджикскими военными автодороги между киргизскими городами Исфану и Баткен. Дело в том, что в этих местах есть участки, на которых невозможно точно определить, где пролегает граница между государствами. Это и ранее уже приводило к вооружённым конфликтам. В Киргизии эвакуировали жителей приграничных районов и создали оперативный штаб для переговоров и призывают соседей прекратить огонь. Таджикская сторона эту просьбу пока игнорирует.

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