В России появится воздушный пункт управления беспилотниками

Он обеспечит управление одновременно 16 устройствами

Как доложил в четверг министру обороны России Сергею Шойгу главнокомандующий Воздушно-космических сил Сергей Суровикин, для ВКС будет создан воздушный пункт управления ударными беспилотниками.

Так, Суровикин представил главе Минобороны перспективное рабочее место оператора беспилотных летательных аппаратов. Оно обеспечивает управление одновременно 16 устройствами.

"В воздушном пункте управления та же аппаратура будет стоять", - уточнил главком ВКС.

27 января Шойгу провел инспекцию первого специализированного завода по производству крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов в подмосковной Дубне. Построила его компания "Кронштадт". Также присутствовали глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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