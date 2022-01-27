ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минске задержали россиянку по делу об участии в протестах

22:43
  • четверг
  • 27 января 2022

Правозащитники забили тревогу

В Минске задержали россиянку Веру Цвикевич. Женщину подозревают в участии в протестах, передает "Интерфакс" сообщение правозащитников.

СМИ пишут, что у Цвикевич есть вид на жительство в Республике Беларусь. Предварительно, дело против нее возбуждено по статье "Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо активное участие в них".

В августе 2020 года, когда в стране вспыхнули протесты после президентских выборов, на первой полосе белорусской "Комсомольской правды" была фотография Цвикевич. Материал со снимком вышел в номере от 25 августа.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва находится в постоянном диалоге с Минском из-за находящихся под следствием российских граждан.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Протесты в Белоруссии
Протесты в Белоруссии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.