В Минске задержали россиянку по делу об участии в протестах

Правозащитники забили тревогу
В Минске задержали россиянку Веру Цвикевич. Женщину подозревают в участии в протестах, передает "Интерфакс" сообщение правозащитников.
СМИ пишут, что у Цвикевич есть вид на жительство в Республике Беларусь. Предварительно, дело против нее возбуждено по статье "Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо активное участие в них".
В августе 2020 года, когда в стране вспыхнули протесты после президентских выборов, на первой полосе белорусской "Комсомольской правды" была фотография Цвикевич. Материал со снимком вышел в номере от 25 августа.
У Мінску затрымалі грамадзянку РФ — яе абвінавачваюць ва ўдзеле ў пратэстах— Viasna (@viasna96) January 27, 2022
Сёння была затрымана грамадзянка Расійскай Федэрацыі, якая мае від на жыхарства ў Беларусі, Вера Цвікевіч.
У жніўні 2020-га фотаздымак Веры быў на першай паласе беларускай "Камсамольскай Праўды" pic.twitter.com/4uwnFv49Ty
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва находится в постоянном диалоге с Минском из-за находящихся под следствием российских граждан.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram