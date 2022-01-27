Врач оценила защиту иммунитета после "омикрона"

Два главных инструмента борьбы с пандемией - вакцинация и ревакцинация

Эпидемиолог, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова предположила в эфире канала "Россия 24", что у переболевших штаммом коронавируса "омикроном" может не выработаться естественным путем надежного иммунитета к другим вариантам инфекции.

"Тот иммунитет, который будет вырабатывать в отношении штамма "омикрон", навряд ли будет надежно защищать от других, особенно новых вариантов", - отметила специалист.

По ее словам, риск появления новых мутаций растет, когда происходит быстрое распространение вируса. Поэтому целиком и полностью полагаться на иммунитет после болезни не стоит.

Обезопасить себя можно, сделав прививку, а затем через полгода ревакцинировавшись, заключила Руженцова.

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