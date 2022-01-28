FT: ЕС и Лондон готовят санкции против новых газовых проектов России

Меры могут предпринять в случае "вторжения" России на Украину

Государства — члены Евросоюза, а также Великобритания при поддержке США разрабатывают пакет санкций против новых газовых проектов России. Об этом заявили источники, знакомые с ходом обсуждения.

По утверждению источников, ограничительные меры прорабатывают на случай "вторжения" России на Украину. Они направлены на сокращение финансирования и поставок технологий для новых российских проектов в газовой сфере.

При этом предполагается, что степень жесткости санкций можно будет корректировать в зависимости от масштаба "российского наступления".

Как пишет Financial Times, впервые Европа допустила возможность нанести удар по газовому сектору, в котором 40% топлива поступают из России.

Ранее появились сообщения, что в Брюсселе прорабатывается вопрос возможного введения антироссийских санкций в случае, если Москва ограничит поставки газа. Анонимные источники утверждают, что поводами для введения новых санкций в отношении России могут стать "кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа".

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