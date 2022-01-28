ПФР и ФСС объединят в Социальный фонд

Это позволит увеличить размер ряда социальных выплат

Российские власти намерены унифицировать отдельные положения об уплате страховых взносов работодателями в Пенсионный фонд и в Фонд социального страхования. Это связано с их объединением в единую структуру — Социальный фонд, следует из материалов Минтруда, посвященных модели реорганизации ПФР и ФСС.

В ведомстве выступают за объединение ПФР и ФСС в единую структуру в статусе внебюджетного фонда. Координировать работу нового фонда также будет Минтруд, однако в структуре управления появится принципиально новый орган — наблюдательный совет.

Источник в кабмине уточнил, что в компетенции наблюдательного совета будут находиться вопросы стратегического развития фонда: размер страховых тарифов, использование резервных средств фонда, формирование его бюджета и рассмотрение кандидатур на место председателя организации.

Предполагается, что закон об объединении ПФР и ФСС будет внесен на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию, пишет "Коммерсантъ".

Сообщения о возможном скором объединении ПФР и ФСС появились еще в 2021 году. В декабре в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой рассказали, что члены российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обсудили объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования.

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