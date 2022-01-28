ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ПФР и ФСС объединят в Социальный фонд

08:39
  • пятница
  • 28 января 2022

Это позволит увеличить размер ряда социальных выплат

Российские власти намерены унифицировать отдельные положения об уплате страховых взносов работодателями в Пенсионный фонд и в Фонд социального страхования. Это связано с их объединением в единую структуру — Социальный фонд, следует из материалов Минтруда, посвященных модели реорганизации ПФР и ФСС.
В ПФР предостерегли будущих пенсионеров от ошибок

В ведомстве выступают за объединение ПФР и ФСС в единую структуру в статусе внебюджетного фонда. Координировать работу нового фонда также будет Минтруд, однако в структуре управления появится принципиально новый орган — наблюдательный совет.

Источник в кабмине уточнил, что в компетенции наблюдательного совета будут находиться вопросы стратегического развития фонда: размер страховых тарифов, использование резервных средств фонда, формирование его бюджета и рассмотрение кандидатур на место председателя организации.

Предполагается, что закон об объединении ПФР и ФСС будет внесен на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию, пишет "Коммерсантъ".

Сообщения о возможном скором объединении ПФР и ФСС появились еще в 2021 году. В декабре в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой рассказали, что члены российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обсудили объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Пенсионный фонд Российской Федерации
Пенсионный фонд Российской Федерации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.