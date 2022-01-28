Посол назвал вмешательством США в дела России критику властей Чечни

Вашингтону не следует заниматься нравоучениями, заявил дипломат

Американским властям следовало бы улучшать собственные "каноны демократии", а не заниматься нравоучениями. С таким заявлением в пятницу, 28 января, выступил посол России в США Анатолий Антонов.

Дипломат прокомментировал заявление Госдепартамента США о якобы массовых нарушениях прав человека в Чечне. Антонов указал, что эти "выдержанные в прокурорской тональности претензии и обвинения" не подкреплены достоверными данными "о так называемых "репрессиях" в Чечне".

С учетом этого в Москве рассматривают обвинения Госдепартамента как попытку вмешательства в российские внутренние дел, а также как "часть оголтелой информационной борьбы против нашей страны", сообщается в Facebook российского посольства.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что на месте президента России он давно забрал бы Украину, которая сейчас находится под контролем США, "направил бы туда войска и навел порядок". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя это высказывание, отметил, что Кадыров, как и любой гражданин России, имеет право выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram