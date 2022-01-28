"Русские затягивают удавку": западные СМИ перепугали европейцев

Русофобская истерия нарастает

От слова нагнетают у кого-то мороз по коже, а кого-то разбил нервный смех. Не только про войну. Большая игра, затеянная нашими западными друзьями, идет по правилам: больше страха, больше истерики. Войны все нет, а пугать есть чем! Открывают люди британскую "Таймс", и читать не хочется! Газ дорожает, скоро всемирный голод придет. Черным по белому излагают:

"Сегодня, когда русские затягивают удавку на шее Украины в ходе необычайно продолжительного и очень публичного предвоенного периода, цены на газ выросли в три раза по сравнению с январем прошлого года…"

Украина, правда, удавки и даже угрозы большой войны упорно не ощущает. Политики говорят: да не пахнет у нас войной. Но из Америки подсказывают. Цены на газ растут, дорожают удобрения, высоких урожаев не видать, грядет голод, по мнению обозревателя "Таймс". Кстати, по подсчетам ООН, продовольствие за минувший год уже подорожало почти на 30 процентов.

Американские журналисты вообще часто уходят по ту сторону реальности, когда пишут такое, например. В связи с приближающимся вторжением на Украину Европа опасается, что Кремль перекроет ей газ. Да Кремль только корректно интересуется, когда "Северный поток-2" будем запускать, чтобы вас от платежек в отопительный сезон удар не хватил.

Европейцы со Штатами готовят нам санкции, но в газете пишут так: "Теперь Россия угрожает перекрыть подачу газа, если она столкнется с экономическими санкциями после вторжения на Украину".

То есть Россия возьмет и сама перекроет "Северный поток". Американцы бросились спасать Европу и ищут сжиженный газ на замену русскому. Выходит гораздо дороже, на всех не хватит. Все замерзнут и будут голодать. Зато всем миром.

Молодые демократии едва поспевают за опытными старшими товарищами. Украина рассказывает, как отказалась от российского топлива. На самом деле газ она получает российский, просто он проходит через территорию ЕС. Белорусского лидера украинские политики дружно не признают, но в конце января, когда понадобилась аварийная помощь энергосистеме, Лукашенко своего электричества украинцам дал вволю. В Верховной Раде его благодарили с трибуны на белорусском.

И венец всей этой вакханалии статья в немецкой Die Welt. Про страх немецких компаний перед новыми антироссийскими санкциями. Но уж если начали себя пугать, то до обморока, паралича и бреда, который льется со страниц западных СМИ. И пусть в действительности все не так, как на самом деле.

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