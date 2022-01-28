"Не более чем инструмент": названа цель политики США на Украине

Сама по себе Украина США не интересует, считает Дмитрий Суслов

В США многие политологи отмечают, что Украина для Америки - лишь инструмент политики по сдерживанию России. Заинтересован ли тогда Вашингтон в нагнетании конфликта или ему выгоднее не доводить ситуацию до крайности? И каких целей рассчитывают достичь США?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с заместителем главы Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрием Сусловым.

"Украина – не более чем инструмент американской политики по сдерживанию России. Самостоятельных интересов США на Украине, которые бы не были увязаны с их политикой в отношении с Россией, просто нет. Сама по себе Украина их не интересует никак", - рассказал он.

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