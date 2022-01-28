ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Не более чем инструмент": названа цель политики США на Украине

09:12
  • пятница
  • 28 января 2022

Сама по себе Украина США не интересует, считает Дмитрий Суслов

В США многие политологи отмечают, что Украина для Америки - лишь инструмент политики по сдерживанию России. Заинтересован ли тогда Вашингтон в нагнетании конфликта или ему выгоднее не доводить ситуацию до крайности? И каких целей рассчитывают достичь США?
Названа "катастрофическая" ошибка США в отношениях с Россией

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с заместителем главы Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрием Сусловым.

"Украина – не более чем инструмент американской политики по сдерживанию России. Самостоятельных интересов США на Украине, которые бы не были увязаны с их политикой в отношении с Россией, просто нет. Сама по себе Украина их не интересует никак", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Капитолий
Капитолий
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.