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Медведев назвал ключевую проблему России

08:25
  • пятница
  • 28 января 2022

Она влечет за собой целый ряд других

На повестке дня в России немало вопросов, которые требуют решения. Однако есть ключевая проблема, которая приводит к появлению множества других, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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"Я согласен с президентом… Проблема бедности, низких доходов - это, действительно, ключевая проблема. С этим связаны и проблемы здоровья, и преступности в известной степени, и целый ряд других проблем. Поэтому проблема доходов носит ключевой характер", - заявил Медведев в интервью ведущим российским СМИ.

Зампредседателя Совбеза отметил, что проблема эта далеко не единственная. На повестке дня такие важнейшие вопросы, как развитие экономики, преодоление технического отставания, создание современной инновационной экономики. Однако вопрос доходов, качественного образования и здравоохранения россиян Медведев считает проблемой номер один, передает РИА Новости.

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