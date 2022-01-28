Врач допустил рост заболеваемости COVID в ближайшие недели

Эксперт напомнил о сезонном росте заболеваемости

Ближайшие две недели окажутся непростыми в эпидемиологическом плане, поэтому важно соблюдать защитные меры. Об этом рассказал врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

Эксперт напомнил, что и до пандемии коронавирусной инфекции до конца января или до середины февраля наблюдался сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

Учитывая, что сейчас "еще и "омикрон" наложился", показатели заболеваемости в следующие недели "будут все увеличиваться и увеличиваться", предупредил Малышев. При этом спрогнозировать конкретные цифры сложно, однако оптимистом быть не приходится, подчеркнул медик.

Врач призвал предпринять меры защиты — использовать защитные средства, соблюдать социальную дистанцию. Хотя "все эти вещи уже надоели, но из них жизнь состоит", заявил Малышев в интервью РИА Новости.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что в европейском регионе, в который по классификации Всемирной организации здравоохранения входит и Россия, наблюдаются признаки перехода к новой фазе пандемии коронавирусной инфекции. Однако она подчеркнула, что в настоящее время речь об окончании пандемии не идет.

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