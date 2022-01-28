Россия потребовала в ООН вывода всех иностранных сил из Сирии

США не справляются с террористами и занимаются откровенным воровством

Соединенные Штаты не справляются с террористами в Сирии. Причина в том, что вместо борьбы США заняты откровенным воровством нефти, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН. Дмитрий Полянский заявил, что Москва требует немедленного вывода всех иностранных войск с сирийской территории.

"Хотелось бы воспользоваться заседанием для акцентирования той пагубной ситуации, которая в целом складывается на северо-востоке Сирии, по-прежнему незаконно оккупированном США. В районах, где США занимаются откровенным воровством нефти, разворачивается экологическая катастрофа", — подчеркнул Полянский на заседании Совета Безопасности ООН.

Российский дипломат заявил, что Москва намерена продолжить операцию по поиску и ликвидации боевиков "Исламского государства" (запрещенной в России организации). В связи с этим российская сторона требует немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, которые находятся там незаконно, приводит заявление Полянского ТАСС.

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