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Медведев: Россия изучает заявки на одобрение двух зарубежных вакцин от COVID-19

08:55
  • пятница
  • 28 января 2022

Клинические испытания находятся уже на третьей стадии

В России могут признать иностранные вакцины от коронавируса. Как рассказал заместитель председателя Совета безопасности России, сейчас рассматриваются заявки двух иностранных производителей. Речь идет о компании AstraZeneca и "одной китайской фирме".

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"Что касается присутствия иностранных вакцин на нашем рынке. Их же никто не запрещает. Более того, в соответствии с нашими правилами вакцина не может просто так появиться, потому что мы должны убедиться в том, что она хотя бы не вредоносна", - сказал Медведев в интервью ТАСС.

Он добавил, что клинические испытания находятся уже на третьей стадии.

Говоря о признании российского "Спутника V", Медведев заявил об организационных нюансах со стороны ВОЗ, а также о недобросовестной конкуренции на мировом рынке.

"Ведь все, что произошло в мире после возникновения пандемии, - это не только колоссальный вызов для человечества, это не только вопрос борьбы за жизнь, но это и, извините, бизнес для фармацевтических компаний, для производителей вакцин. Это очень емкий денежный рынок", - сказал зампред Совбеза.

Он добавил, что конкуренция – "хорошая вещь", но в данном случае она имеет негативный характер.

Медведев также заметил, что у России нет своей матричной вакцины, какие выпускает Pfizer и Moderna. У такого типа прививки есть и минусы и плюса, поэтому этим "необходимо заниматься", заключил зампред Совбеза.

 

 

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