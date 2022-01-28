Минсельхоз допустил повышение цен на напитки

Это связано с ростом издержек производителей

В России возможны отдельные случаи пересмотра цен на безалкогольные напитки. Об этом в пятницу, 28 января, рассказали в Министерстве сельского хозяйства.

В ведомстве отметили, что на производителей пищевых продуктов, в том числе напитков, оказывают влияние удорожание упаковки, тарифов на воду и электроэнергию, транспортных расходов, различных ингредиентов и других составляющих себестоимости.

Минсельхоз подчеркнул, что высокие темпы роста цен на продовольственные товары – это мировой тренд на протяжении двух последних лет. Однако в России благодаря принятым Правительством стабилизирующим мерам эта тенденция носит значительно менее выраженный характер, сообщается на официальном сайте Минсельхоза.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что текущий уровень инфляции ни для кого не является приемлемым, поэтому российские власти предпринимают определенные меры. Представитель Кремля отметил, что среди инфляционных факторов есть как внешние, так и внутренние — они и привели показатель к нынешнему уровню.

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