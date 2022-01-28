Зеленский попросил у Байдена денег и оружия

Президенты Украины и США созвонились во второй раз с начала года

Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за лидерство Вашингтона в "сдерживании российской агрессии". Президенты Украины и США в телефонном разговоре обсудили финансовую поддержку Киева – как со стороны Штатов, так и международных финансовых организаций, сообщили в офисе украинского лидера.

"Глава украинского государства выразил благодарность Соединенным Штатам и лично Джозефу Байдену за крепкую и твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за лидерство США мобилизации мирового сообщества для сдерживания российской агрессии", - говорится в сообщении на сайте офиса.

Зеленский также выразил благодарность Байдену за продолжающуюся помощь Украине – в частности, в виде поставок летального оружия. С начала года это уже второй телефонный разговор Зеленского с Байденом - лидеры Украины и США созванивались 3 января, напоминает ТАСС.

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