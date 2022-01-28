ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский попросил у Байдена денег и оружия

09:39
  • пятница
  • 28 января 2022

Президенты Украины и США созвонились во второй раз с начала года

Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за лидерство Вашингтона в "сдерживании российской агрессии". Президенты Украины и США в телефонном разговоре обсудили финансовую поддержку Киева – как со стороны Штатов, так и международных финансовых организаций, сообщили в офисе украинского лидера.

Зеленский высказался о текущей ситуации на Украине
Зеленский сравнил себя с Рейганом

"Глава украинского государства выразил благодарность Соединенным Штатам и лично Джозефу Байдену за крепкую и твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за лидерство США мобилизации мирового сообщества для сдерживания российской агрессии", - говорится в сообщении на сайте офиса.

Зеленский также выразил благодарность Байдену за продолжающуюся помощь Украине – в частности, в виде поставок летального оружия. С начала года это уже второй телефонный разговор Зеленского с Байденом - лидеры Украины и США созванивались 3 января, напоминает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.