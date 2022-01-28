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Собянин предложил обсудить модернизацию собачьих площадок

09:38
  • пятница
  • 28 января 2022

В 2022 году запланировано создание 14 новых и благоустройство свыше 50 площадок

У жителей Москвы в квартирах живут более миллиона собак, питомец есть у каждого четвертого москвича. Однако в столице имеется лишь 688 общедоступных площадок для выгула и тренировки собак. Об этом в пятницу, 28 января, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин рассказал о ходе реконструкции столичных поликлиник

В большинстве московских дворов и небольших парках просто нет места для размещения собачьих площадок, подчеркнул Собянин, и только треть владельцев домашних питомцев живет в шаговой доступности от собачьей площадки.

Кроме того, на имеющихся площадках для выгула собак во многих случаях устаревшая и некомфортная инфраструктура, что требует изменений.

Столичные власти вместе с экспертами Российской кинологической федерации разработали концепции площадок нового формата – для выгула собак и отдыха их владельцев. Летом 2021 года эти концепции активно обсуждались на встречах с местными жителями. В итоге появились четыре собачьи площадки — в Ясенево, Северном Медведково, Можайском и Лосиноостровском районах.

В предварительных планах на 2022 год – создание 14 новых и благоустройство свыше 50 существующих собачьих площадок во всех округах Москвы. В своем личном блоге Сергей Собянин предложил обсудить будущие площадки с владельцами собак, экспертами кинологических ассоциаций и заинтересованными местными жителями, чтобы при реализации проектов максимально учесть интересы всех горожан.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Москве благоустроят более 2 тысяч дворов. Кроме того, планируется отремонтировать 12 тысяч подъездов, сделать капремонт 1743 домов, заменить более 2,2 тысячи лифтов, установить 36 тысяч опор освещения во дворах, на детских и спортивных площадках, на территориях школ и детских садов.

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