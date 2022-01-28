Украина огорчает США: итоги переговоров Байдена и Зеленского

Лидеры стран обсудили ряд важных вопросов

Американский и украинский президент разошлись во мнениях относительно российской угрозы. Джо Байден и Владимир Зеленский провели полуторачасовой телефонный разговор. Главной темой стали планы мифического вторжения на Украину, которые приписывают Москве. Тон и смысл высказываний главы Белого Дома наверняка разочаровали Зеленского.

Телефонный разговор между Байденом и Зеленским состоялся после того, как Россия дала понять - ответ по гарантиям безопасности ее удовлетворил лишь частично. Официально эту тему президенты США и Украины обсуждать не планировали. В Белом доме сообщили – разговор, скорее, консультативный. Байден приветствовал возобновление контактов "нормандской четверки". Зеленский уже привычно просил денег.

"Я бы рассматривала это как часть регулярного взаимодействия с украинским правительством. Обсуждались последние дипломатические усилия по сдерживанию России и мы подтвердили наше обязательство ничего не предпринимать в отношении Украины без Украины", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Но, как сообщают американские СМИ, ссылаясь на свои источники, разговор больше походил на выговор Зеленскому. Байдену якобы очень не по душе нынешняя риторика Киева - мол, никаких планов вторжения на Украину Россия не вынашивает. Это идет вразрез с заявлениями Белого дома и очень огорчает его хозяина. Зеленскому в качестве наказания намекнули - раз так, то никакого вступления в НАТО, высокоточного оружия и американских солдат Киев не получит. И подняли еще один крайне болезненный для главы Украины вопрос.

"Нормандский формат является лучшим вариантом для урегулирования конфликта в Донбассе и претворения в жизнь Минских соглашений", - отметила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

То есть Зеленскому уже четко дали понять - Минские соглашения выполнять придется. Но Киев решил проявить характер. Глава украинского МИДа Кулеба заочно ответил Вашингтону: никаких переговоров с ЛДНР вести не будем. Несговорчивость Банковой по целому ряду вопросов, говорят эксперты, уже откровенно начинает раздражать Вашингтон.

"По ключевым, жизненным для украинского режима вопросам, таким как сохранение олигархической системы экономики, как сохранение коррупции, как продолжение гражданского конфликта - вот по всем этим вопросам украинская сторона даже не продавливается под Вашингтоном", - говорит политолог Геворг Мирзоян.

Впрочем, это не мешает Пентагону вооружать Украину. В конце концов сейчас не важно, в чьи руки попадет еще одна партия боеприпасов и гранатометов, которые в ближайшие дни отправят США. По данным разведки ЛДНР, на границе уже находятся наемники из американских ЧВК. Они обустраивают позиции рядом с позициями ВСУ. И войну, рожденную в фантазиях Запада, Украина уже почти выиграла.

В российском МИД США и Украину еще раз предупреждают: эти военно-политические авантюры могут создать еще один очаг напряженности. Уже во всей Европе. И призывают Запад отказаться от игры на обострение конфликта в Донбассе. Наверняка эту мысль наши дипломаты постараются донести до партнеров и на заседании Совбеза ООН. Оно запланировано на понедельник. И по инициативе США украинский вопрос станет главным.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram