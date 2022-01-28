Лукашенко заявил о растущей агрессии в мире

Вызывающая риторика стала нормой, заявил президент Белоруссии

О вопросах безопасности говорил белорусский президент. В пятницу Александр Лукашенко выступает с посланием к народу и Национальному собранию. Местные телеканалы транслируют обращение главы государства в прямом эфире.

Лукашенко заявил о растущей в мире агрессии. Подорвано межгосударственное доверие. По словам президента, идёт война за ресурсы и передел рынков сбыта. Запад укрепляет свою военную инфраструктуру. Лукашенко заверил, что в случае возникновения реальной угрозы для его страны или её союзников - в первую очередь, России - белорусский народ готов встать на защиту своей родины.

"Мы являемся свидетелями переформатирования мировой политики, экономики и культуры. Повсеместно критически повышается уровень агрессии. Вызывающая риторика стала нормой. Миротворческие инициативы кладутся под сукно, крупные ядерные державы пытаются выстроить новые договорённости, понимая, что третью мировую планета вряд ли сможет пережить. Но найти компромисс пока не удаётся", - заявил Лукашенко.

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