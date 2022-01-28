Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня

Обстановка на границе стабильная

Два человека погибли, более 20 пострадали в результате перестрелок на таджикско-киргизской границе. Среди них - пограничники и мирные жители. Обе жертвы - со стороны Таджикистана.

Ситуация обострилась накануне, напоминает "ТВ Центр". Душанбе и Бишкек обвиняют друг друга во взаимных провокациях, которые и спровоцировали новый конфликт. Военные открыли интенсивный огонь по заставам, автотранспорту и объектам инфраструктуры противника. Сообщается о применении гранатомётов, миномётов и беспилотников.

Киргизия эвакуировала жителей приграничных сёл. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в телефонном разговоре с представителями обеих стран призвал их к немедленному прекращению огня. Государствам удалось договориться о перемирии и отводе сил. Обстановка сейчас стабильная.

После распада СССР на границе между Таджикистаном и Киргизией остались десятки спорных участков. Периодически там вспыхивают столкновения и перестрелки с участием военных и мирного населения.

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