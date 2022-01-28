Британский премьер Джонсон угодил в новый скандал

По данным СМИ, он лично санкционировал эвакуацию кошек и собак из Афганистана

Спасал животных вместо людей. Британский премьер-министр оказался в центре нового скандала. Выяснилось, что Борис Джонсон лично санкционировал эвакуацию собак и кошек из Афганистана. В то время, как вывозного рейса дожидались граждане арабского государства, которые сотрудничали с Лондоном. С приходом талибов их жизнь оказалась под угрозой.

Скандалы вокруг Бориса Джонсона всё никак не закончатся. Журналисты активно продолжают подливать масло в огонь. Британская The Independent выпускает сенсационный материал с очередным разоблачением. Оказывается, глава правительства летом прошлого года, когда шла кампания по эвакуации из афганской столицы, вместо того чтобы вывезти из эпицентра людей, в наиболее острый момент немного сместил приоритеты. Он лично санкционировал эвакуацию из Кабула 173 собак и кошек.

Острая тема быстро обросла подробностями. Sky News утверждает, что в день отправки сообщения личный секретарь Джонсона связалась с частной чартерной фирмой, чтобы запросить для собак и кошек отдельный самолёт. Для обеспечения должного комфорта.

Новость подтверждает заявления, которые звучали ещё в прошлом году. Форин офис, действуя по указке главы правительства, действительно проигнорировал тысячи сообщений от афганских граждан, которым требовалась эвакуация, но использовал свои возможности, чтобы вывезти животных. Операцию курировал бывший королевский морпех Пол Фартинг. Он якобы отказывался покидать страну без своих собак. Обвинения настигли Бориса Джонсона во время рабочей поездки в Северный Уэльс. Ничего нового он не сказал. Тактику "я не в курсе и ничего не знаю" решил не менять.

"Нет, эти заявления - полная чушь! Я очень горжусь тем, что наши вооруженные силы сделали во время операции Питтинг - это было потрясающе! Мы вывезли из Кабула 15 тысяч человек и после того, как мы это сделали, я подумал, что в качестве дополнения можно было бы и помочь каким-то организациям", - заявил Джонсон.

Оппозиционные политики уже, кажется, выстроились в очередь, чтобы вновь обвинить главу британского правительства в распространяемой им лжи. К тому же, всё никак не утихнут разбирательства вокруг ковидных вечеринок господина премьер-министра. Пока в стране действовали строгие карантинные правила, Джонсон позволял себе веселиться за закрытыми дверями собственной резиденции на Даунинг-стрит. Обычные британцы в бешенстве. В Лондоне всё чаще звучат предположения об отставке. Комментировать которые Борис Джонсон не спешит.

Александра Сергомасова, Станислав Курсов, "ТВ Центр".

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