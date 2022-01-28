Российские регионы принимают новые меры из-за "омикрона"

Всё больше школ переходит на дистанционное обучение

Продолжается масштабная кампания по вакцинации. В Якутии с сегодняшнего дня начинают прививать детей и подростков с 12 до 17 лет. Также первые партии вакцины для несовершеннолетних уже поступили в Москву и Петербург. Чтобы замедлить темпы распространения штамма "омикрон", регионы усиливают ограничения.

В Забайкалье второй день подряд - суточный максимум заразившихся. Аналогичная ситуация в Якутии - наибольшее число инфицированных за время пандемии. В Коми с начала января заболеваемость выросла в 9 раз. Из-за "омикрона" красных точек на карте страны становится все больше. А потому регионы вынуждены принимать дополнительные меры, чтобы защитить население. В Тюменской области с 31 января школьников переводят на дистанционный режим обучения. То же самое в Бурятии. Теперь вакцина доступна и подросткам. От 12 до 17 лет. Но только с согласия родителей.

За сутки в стране госпитализированы почти 13 тысяч человек. Специфика "омикрона" такова, что колоссальная нагрузка приходится на поликлиники. В Ярославле на помощь врачам пришли автоволонтеры. Развозят медиков и развозят лекарства по домам.

В Благовещенске в новом формате заработал единый колл-центр по COVID-19. На звонки будут отвечать 29 операторов. В Москве число специалистов горячей линии "122" увеличили до 6ти тысяч. И сделали все, чтобы максимально упростить жителям мегаполиса обращение за медицинской помощью. Москвичи с симптомами ОРВИ смогут получить аудио-консультацию врача без посещения поликлиники и дистанционно открыть больничный на 7 дней. Соответствующий указ выпустил мэр Сергей Собянин. Обратиться к дежурному врачу теперь можно без предварительной записи в любой ближайшей поликлинике. Если человек по состоянию здоровья не может посетить медучреждение, то нужно вызвать врача на дом, позвонив по телефону 122. В мегаполисе 90 процентов пациентов с "омикроном" лечатся амбулаторно. Этот штамм становится доминирующим. При этом уровень вакцинации по-прежнему находится на недостаточном уровне. Что в столице, что в целом по стране.

Военные, как самые дисциплинированные, проходят массовую ревакцинацию. В Нижегородской области третью прививку сделали более 8 тысяч военнослужащих и членов семей танковой армии, дислоцированной в Западном округе. При этом в России вакцинация добровольная. А вот Европа уже задумывается об обязательной. Таковой, например, прививка от коронавируса станет в Австрии уже с 1 февраля. На фоне распространения "омикрона" ситуация с заболеваемостью в Старом свете критическая. В Германии что ни день, то новый антирекорд. По 200 тысяч новых случаев в сутки.

Суммарно на европейском континенте - до полутора миллионов новых случаев в день. При этом страны Старого света идут на парадоксальные меры. Отменяют введенные ограничения. Хотя заболеваемость еще даже не достигла своего пика.

Лилия Акиньшина, Илья Титов, "ТВ Центр".

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