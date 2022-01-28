Серийные поставки беспилотников "Сириус" начнутся в 2023 году

Процесс сборки показали министру обороны

Серийные поставки новейших отечественных беспилотников "Сириус" начнутся уже в следующем году. Их собирают на первом в России специализированном заводе по выпуску крупноразмерных дронов в Дубне.

Накануне его проинспектировал Сергей Шойгу. Министра обороны сопровождали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава Минпромторга Денис Мантуров. Им показали, как идёт процесс сборки, передает "ТВ Центр".

"Сириус" далеко не единственный аппарат, который здесь производят. На предприятии также собирают ударные беспилотники "Гром", разведывательные "Орион" и другие опытные образцы. Как ожидается, завод сможет поставлять палубные дроны и аппараты вертолётного типа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram