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Серийные поставки беспилотников "Сириус" начнутся в 2023 году

11:51
  • пятница
  • 28 января 2022

Процесс сборки показали министру обороны

Серийные поставки новейших отечественных беспилотников "Сириус" начнутся уже в следующем году. Их собирают на первом в России специализированном заводе по выпуску крупноразмерных дронов в Дубне.

Накануне его проинспектировал Сергей Шойгу. Министра обороны сопровождали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава Минпромторга Денис Мантуров. Им показали, как идёт процесс сборки, передает "ТВ Центр".

"Сириус" далеко не единственный аппарат, который здесь производят. На предприятии также собирают ударные беспилотники "Гром", разведывательные "Орион" и другие опытные образцы. Как ожидается, завод сможет поставлять палубные дроны и аппараты вертолётного типа.

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