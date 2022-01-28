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Россия потребовала немедленного вывода из Сирии иностранных сил

11:55
  • пятница
  • 28 января 2022

Американский контингент находится там незаконно

Москва требует немедленного вывода всех иностранных войск с территории Сирии, в том числе США. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза организации, передает "ТВ Центр".

Как подчеркнул наш дипломат, американский контингент находится в Арабской республике незаконно. После прихода Соединённых Штатов на северо-востоке Сирии появились зоны, в которых безнаказанно орудуют террористы и преступные элементы. Из-за них страдают мирные жители.

На заседании также обсудили авиаудары ВВС США, которые чаще всего носят неизбирательный характер. На прошлой неделе под огнём оказались жилые районы в провинции Эль-Хасеке. Бомбы упали на здание местного университета. Оно частично разрушено. Точное число жертв и пострадавших пока установить не удаётся.

"Проблемы остаются, прежде всего, там, где американцы создали правовой вакуум, там, где территория суверенного государства остаётся оккупирована иностранными войсками. Требуем немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, присутствующих там незаконно. С борьбой с терроризмом США явно не справляются даже в локальном, не говоря уже о мировом, масштабе. Мы не раз предупреждали, к чему может привести потворство террористическим элементам. Именно поэтому сирийские военные силы при поддержке ВКС России продолжат поиск и ликвидацию игиловцев (ИГ – запрещенная в России организация) в Сирии. Эта работа будет продолжена", - заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

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